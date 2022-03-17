Разработана новая технология очистки жидких радиоактивных отходов

Ученый Катин создал метод очистки жидких радиоактивных отходов с помощью вермикулита

Российский ученый Константин Катин из Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ совместно с турецкими специалистами из Республиканского университета Сиваса разработал новый метод очистки жидких радиоактивных отходов. Научная работа описана в журнале Journal of Molecular Liquids.

В процессе создания технологии исследователи обратили внимание на слоистый минерал вермикулит, который и ранее применяли для очистки от радиации. С помощью полимеризации в водном растворе ученые получили композит на основе вермикулита и полиакриламида, который превосходил по многим характеристикам адсорбенты.

За 24 часа композитный материал смог адсорбировать раствор, загрязненный уранилом, который затем изучили с помощью инфракрасного излучения и микроскопа. Оказалось, что этого времени было достаточно, чтобы ионы уранила UO2 успели адсорбироваться на композит.

В марте 2022 года отечественные специалисты из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с белорусскими коллегами из Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси научились перерабатывать радиоактивные отходы в керамику, которую затем можно использовать в производстве для космической и медицинской сферы.