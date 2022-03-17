В Крыму пообещали вознаграждение за задержание организаторов водной блокады

Глава крымских татар Умеров пообещал вознаграждение за задержание Джемилева и Ислямова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров пообещал вознаграждение тем, кто сможет задержать организаторов водной блокады полуострова. Его слова передает РИА Новости. Умеров уточнил, что речь идет не только о водной, но также и о транспортной, продовольственной и энергетической блокаде Крыма.

Как сообщил Умеров, активисты открыли сбор средств на задержание и доставку в Крым Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова. «За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале», — отметил он.

Умеров допустил, что в отношении них могут быть приняты «самые жесткие наказания согласно традициям крымско-татарского народа»: вечное изгнание и общественная порка. После этого Джемилева и Ислямова передадут в руки российского правосудия. При этом лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Рефата Чубарова решили проигнорировать, так как он «запомнился крымским татарам в качестве пустослова и провокатора».

Отмечается, что Джемилев, Ислямов и Чубаров неоднократно заявляли о своей причастности к блокаде полуострова. Они покинули Крым после присоединения полуострова к России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у крымчан нет сожалений о выборе в сторону России. По его словам, жителей полуострова пытаются наказать за их свободный выбор, что является проявлением лицемерия и русофобии.