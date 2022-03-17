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Спорт

Глава UFC рассказал об угрозах расправы

Глава UFC Уайт заявил, что ему угрожали расправой из-за борьбы с пиратскими трансляциями

Фото: Julio Cortez / AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал об угрозах физической расправы из-за борьбы с пиратством. Его слова приводит Bloody Elbow.

Президент UFC вспомнил инцидент, который произошел в Мемфисе, где он выступал в программе Lookin' For Fight. «Там присутствовал парень, чей бар пострадал из-за ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят», — заявил Уайт.

С 2012 года UFC ведет борьбу с пиратскими трансляциями. В 2014-м промоушену удалось обнаружить нарушителя и отсудить у него 12 тысяч долларов. По словам Уайта, организация продолжает деятельность в этом направлении, несмотря на то, что это имеет последствия.

Ранее Уайт озвучил позицию промоушена по участию в турнирах российских бойцов. Глава UFC подчеркнул, что в организации нацелены провести все запланированные поединки с участием россиян.

Дарья Коршунова
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