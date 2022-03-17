Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова обвинила западные СМИ в дезинформации

Захарова заявила, что Россия не планирует захватывать Украину и свергать Зеленского

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила западные СМИ в дезинформации. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, спецоперация России на Украине не направлена против мирных жителей. Москва, отмечает она, не планирует захватывать территорию страны или свергать действующего президента Владимира Зеленского.

Представитель МИД также отметила, что западные СМИ дают искаженную картину происходящего на Украине и дезинформируют собственное население, являясь орудием пропаганды в руках своих политиков.

Ранее Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Такое решение, по его словам, было принято после просьб о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Россия избежала дефолта по госдолгу
Захарова назвала условие для завершения российской спецоперации на Украине
В Москве назвали нелегитимными новые антироссийские санкции ЕС
В России придумали замену «Макдоналдсу»
Захарова сравнила украинских дипломатов с идеологами ИГ
В России впервые за три года появился новый банк
Мужчина умер во время треш-стрима
Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках
Российский губернатор поделился предсказанием Жириновского о будущем США
Китай ответил на вопрос о введении санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.