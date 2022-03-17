Захарова заявила, что Россия не планирует захватывать Украину и свергать Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила западные СМИ в дезинформации. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, спецоперация России на Украине не направлена против мирных жителей. Москва, отмечает она, не планирует захватывать территорию страны или свергать действующего президента Владимира Зеленского.

Представитель МИД также отметила, что западные СМИ дают искаженную картину происходящего на Украине и дезинформируют собственное население, являясь орудием пропаганды в руках своих политиков.

Ранее Захарова обвинила итальянскую La Stampa в цинизме после того, как газета опубликовала фото из Донецка после удара ракетой «Точка-У» и выдала его за снимок из Киева.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Такое решение, по его словам, было принято после просьб о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).