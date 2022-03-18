Боявшаяся есть и пить девушка справилась с болезнью и поделилась своей историей

21-летняя британка чуть не умерла от анорексии и рассказала, как справилась с болезнью

21-летняя жительница Великобритании, которая чуть не умерла от истощения из-за анорексии, справилась с болезнью и поделилась своей историей. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Нина Уайт из города Уэст-Кирби, графство Мерсисайд, рассказала, что с восьми лет считала себя толстой. Кроме того, в 11 лет она сильно подавилась во время еды, и с тех пор ее страх перед приемом пищи только нарастал, а в школе над Уайт начали издеваться из-за внешности. «В 2014 году началось мое пищевое расстройство. Это был способ получить хоть какой-то контроль над жизнью», — объясняет британка.

В течение следующих лет анорексия прогрессировала. Уайт, боявшаяся пить и есть, часто оказывалась в больницах, где ее кормили с помощью капельниц и через зонд. Девушку помещали в психиатрические отделения разных клиник, однако после временного облегчения болезнь возвращалась. В 16 лет ей сказали, что из-за недостатка пищи и жидкости ее органы начинают постепенно отмирать.

Уайт решила взять себя в руки и начать бороться с болезнью, осознав, как ее поддерживают родные и как они переживают за нее. Весь 2020 год она все еще не могла нормально питаться, а с апреля 2021-го начала постепенно вводить в рацион обычную пищу. «Это было ужасно. Даже просто взять в руку ложку или вилку казалось чем-то совершенно непривычным и неестественным», — рассказывает девушка.

В мае 2021 году ушел из жизни отец Уайт, и она решила бороться с болезнью в память о нем. В июне она впервые за долгие годы начала снова встречаться с друзьями, а в августе впервые за шесть лет поужинала с близкими в ресторане.

Сейчас Уайт работает с друзьями в пекарне и занимается с личным тренером, чтобы восстановить здоровье, которое было подорвано несколькими годами голода. «Конечно, я бы хотела, чтобы анорексия прошла в один момент, но так не бывает. У меня все еще бывают трудности, я все еще иногда ссорюсь с мамой из-за своей внешности. Иногда мне тяжело есть», — призналась она.

Уайт считает, что все еще не выздоровела полностью, однако она уверена в своих силах и надеется, что ее история поможет другим людям, столкнувшимся с анорексией.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании спас от анорексии гаджет. 21-летняя Шарлотта Фостер рассказала, что смогла начать нормально питаться благодаря умным часам.