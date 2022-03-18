Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Машина пиротехников МЧС ДНР подорвалась на мине

В ДНР автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС подорвался на мине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) подорвался на мине, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел в Тельмановском районе, между селами Гранитное и Николаевка. Машина пиротехников задним колесом наехала на противотанковую мину. Произошел взрыв, автомобиль загорелся.

«В результате аварийной ситуации оба сотрудника, находившиеся в автомобиле, получили контузии, у одного из них черепно-мозговая травма и травма ноги», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в ДНР сообщили, что за неделю боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) республика потеряла 150 военных убитыми и 866 ранеными. Потери среди гражданских лиц составили 46 человек, ранены 113 жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
Мединский заявил о позиции России по управлению Донбассом
Стали известны причины задержания следователя МВД в Екатеринбурге
США перекроют России «лазейки» для обхода санкций
Последствия удара ракетами «Точка-У» ВСУ по Мелитополю показали на видео
Россия запустила «С.П. Королева» к МКС
«Яндекс» подтвердил возможность продажи «Дзена» и «Новостей»
Мединский назвал необходимые для встречи Путина и Зеленского шаги
Оценена вероятность ухода Мбаппе из ПСЖ
Застрявшие в Египте россияне описали бесплатный отель фразой «как в муравейнике»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.