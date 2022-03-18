Машина пиротехников МЧС ДНР подорвалась на мине

В ДНР автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС подорвался на мине

Автомобиль пиротехников спасательного центра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) подорвался на мине, в результате чего пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел в Тельмановском районе, между селами Гранитное и Николаевка. Машина пиротехников задним колесом наехала на противотанковую мину. Произошел взрыв, автомобиль загорелся.

«В результате аварийной ситуации оба сотрудника, находившиеся в автомобиле, получили контузии, у одного из них черепно-мозговая травма и травма ноги», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в ДНР сообщили, что за неделю боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) республика потеряла 150 военных убитыми и 866 ранеными. Потери среди гражданских лиц составили 46 человек, ранены 113 жителей.