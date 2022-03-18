Тела погибших дальнобойщиков доставили с Украины в Белоруссию

Тела двух погибших в Житомирской области дальнобойщиков доставили с Украины в Белоруссию

Тела двух погибших белорусских дальнобойщиков доставили с Украины на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

10 марта МИД получил информацию, что в городе Коростень Житомирской области погибли двое белорусских дальнобойщиков, которые не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены жить в машинах.

«Долгом белорусской стороны, несмотря на всю сложность ситуации, было оказание помощи родственникам в возвращении на родину тел их близких. Сегодня эта работа завершена, и они доставлены на территорию Республики Беларусь», — сказал Анатолий Глаз.

По его словам, Минску удалось найти взаимопонимание с украинской стороной по консульской линии и с местными властями. С определенной долей понимания к ситуации отнеслись и в Польше, добавил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прекращение огня на территории Украины будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в разработке документа — прим. «Ленты.ру»).