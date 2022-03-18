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Белоруссия отменила ПЦР-тесты для российских туристов

Минздрав Белоруссии отменил ПЦР-тесты для пересечения наземной границы россиянами

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минздрав Белоруссии сообщил, что с 18 марта россиянам не потребуется ПЦР-тест для пересечения наземной границы страны на автомобиле или на поезде. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Пиневич, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что ограничения на авиаперевозках пока остаются в силе.

«Я думаю, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран», — добавил министр здравоохранения Белоруссии.

Ранее в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому въезд в страну для граждан Украины, Белоруссии, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет проходить без антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внесли в распоряжение от 16 марта 2020 года.

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Дарья Рыбак
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