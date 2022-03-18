Российская авиакомпания пообещала самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing

Росавиация разрешила компании Azur Air самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing

Один из крупных российских авиаперевозчиков Azur Air пообещал самостоятельно ремонтировать свои самолеты Boeing. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что авиакомпания будет выполнять техобслуживание самолетов Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777, зарегистрированных в России. При этом на своей технической базе в столичном аэропорту Внуково перевозчик сможет проводить как текущий оперативный ремонт, так и более тяжелые его формы — модификацию воздушных судов, замену двигателей и стоек шасси, а также ремонт интерьеров.

«Azur Air продолжает развитие своего технического центра, чтобы обеспечить полную безопасность полетов собственного флота и предлагать услуги технического обслуживания другим участникам отрасли», — рассказали в компании и добавили, что разрешение Росавиации на периодическое техническое обслуживание Boeing уже получено.

Ранее в марте Росавиация провела аудит провайдера технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлота» и доверила ему выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. Компания уже несколько лет занимается техническим сопровождением самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).