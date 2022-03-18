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Burger King назвал причину невозможности немедленно уйти из России

Burger King не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе

Фото: Shutterstock

Burger King хотел бы немедленно прекратить работу в России, но не может этого сделать по причине соглашений о франшизе, сказал президент компании Restaurant Brands International (владеет сетью ресторанов фастфуда) Дэвид Шир в письме сотрудникам.

«Мы связались с основным оператором бизнеса в России и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать», — назвал Шир причину. Он пояснил, что у компании «нет никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение».

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В России у компании три партнера по совместным предприятиям (ВТБ Капитал, Investment Capital Ukraine и предприниматель Александр Коробов), поэтому, несмотря на желание, сеть не может уйти с российского рынка. Шир добавил, что Restaurant Brands International уже в процессе продажи своей доли в бизнесе, но это займет некоторое время.

Ранее Burger King заявил, что приостановит корпоративную поддержку российского рынка. Также компания пообещала направить любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам.

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Платон Щукин
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