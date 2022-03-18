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Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ

Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность главы ЦБ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Центрального банка. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Кандидатура внесена в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции, поясняется в сообщении. 21 марта вопрос рассмотрит Совет Госдумы: соответствующее поручение Комитету по финансовому рынку дал председатель ГД Вячеслав Володин.

16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос того, какие конкретно кандидатуры может внести Путин. Представитель Кремля указывал, что такие назначения никогда не анонсируются. «Когда президент внесет, тогда и внесет», — сказал он.

Ранее, 9 марта, Песков, реагируя на слухи о возможной отставке Набиуллиной, указывал, что Кремлю от этом ничего не известно. Тогда же Песков ответил и на вопрос о том, как президент Владимир Путин оценивает работу регулятора в сложившейся ситуации, указав, что тот «неоднократно давал оценки» деятельности Банка России. В прошлом Песков отмечал, что Путин не раз высоко оценивал работу Центрального банка и его председателя Эльвиры Набиуллиной.

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Платон Щукин
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