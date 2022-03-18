Редчайшая змея проглотила огромную многоножку и погибла
В американском штате Флорида редчайшая змея погибла, пытаясь проглотить огромную многоножку. Ее жертва тоже не выжила, передает KXAN-TV.
Мертвых животных нашел турист во время похода на территории государственного парка коралловых рифов Джона Пенненкампа. Изо рта мертвого скалистого черноголового ужа выглядывала задняя половина многоножки, относящейся к виду Scolopendra longipes.
Скалистые черноголовые ужи — исчезающий вид неядовитых змей, вырастающих до 18-23 сантиметров в длину. Многоножки Scolopendra longipes достигают сходных размеров, однако в данном случае змея напала на молодую особь, которая была меньше нее.
Яд многоножек вызывает у людей болезненные ощущения, но для скалистых черноголовых ужей он, как правило, не представляет опасности. Специалисты полагают, что причиной гибели змеи было нечто иное.
Мертвых животных планируют включить в экспозицию музея естественной истории Флориды.
Ранее сообщалось, что в Таиланде тигровый питон проглотил корову целиком, но не сумел ее переварить и погиб от разрыва желудка. Предположительно, змее было около восьми лет.