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Редчайшая змея проглотила огромную многоножку и погибла

Редчайший черноголовый уж погиб, пытаясь проглотить многоножку

Фото: FWC Fish and Wildlife Research Institute

В американском штате Флорида редчайшая змея погибла, пытаясь проглотить огромную многоножку. Ее жертва тоже не выжила, передает KXAN-TV.

Мертвых животных нашел турист во время похода на территории государственного парка коралловых рифов Джона Пенненкампа. Изо рта мертвого скалистого черноголового ужа выглядывала задняя половина многоножки, относящейся к виду Scolopendra longipes.

Скалистые черноголовые ужи — исчезающий вид неядовитых змей, вырастающих до 18-23 сантиметров в длину. Многоножки Scolopendra longipes достигают сходных размеров, однако в данном случае змея напала на молодую особь, которая была меньше нее.

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Яд многоножек вызывает у людей болезненные ощущения, но для скалистых черноголовых ужей он, как правило, не представляет опасности. Специалисты полагают, что причиной гибели змеи было нечто иное.

Мертвых животных планируют включить в экспозицию музея естественной истории Флориды.

Ранее сообщалось, что в Таиланде тигровый питон проглотил корову целиком, но не сумел ее переварить и погиб от разрыва желудка. Предположительно, змее было около восьми лет.

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Олег Парамонов
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