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Глава UFC возмутился политической цензурой в США

Глава UFC Дэйна Уайт возмутился цензурой в США после удаления подкаста с Дональдом Трампом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал YouTube, который удалил выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт выступил в эфире шоу IMPAULSIVE.

Он обратил внимание, что во время подкаста Трамп предупреждал его авторов, что выпуск в итоге будет удален. Глава UFC подчеркнул, что сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.

«Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать — это страшная ситуация», — возмутился Уайт.

Глава UFC неоднократно приглашал Трампа на турниры промоушена и открыто поддерживал политика. Американский бизнесмен помогал организации в первые годы после смены владельца. UFC проводил ряд ивентов в отелях, которые принадлежали Трампу.

Николай Костюков
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