Разработан новый способ очистки солнечных панелей

Ученые MIT предложили очищать солнечные панели статическим электричеством

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) предложили отказаться от воды для очистки солнечных панелей. Исследование было описано в журнале Science Advances.

По мнению ученых, к 2030 году Солнце будет генерировать десять процентов от общего объема вырабатываемой электроэнергии — вероятно, большая часть солнечных панелей будет расположена в жарких, пустынных районах. Главной проблемой получения солнечной энергии является загрязнение панелей пылью и песком. В этой связи авторы научной работы предложили чистить их статическим электричеством.

По оценке специалистов, всего за месяц различный мусор, наносимый ветром, может снизить производительность фотоэлектрических панелей на 30 процентов. В документе говорится, что в настоящее время для очистки солнечных панелей требуется около 10 миллиардов галлонов воды в год, что достаточно, чтобы снабдить жидкостью два миллиона человек. Предлагая решения этой проблемы, ученые разработали новый способ очистки панелей с помощью электричества.

Инженеры рассказали, что мелкую пыль можно сбрасывать с поверхности панелей с помощью электростатического отталкивания. Для этого над панелью пропускают электрод, сообщающий электрический заряд частицам пыли. Система может функционировать с помощью простого электродвигателя и направляющих.

«Водный след солнечной энергетики ошеломляет. Таким образом, отрасль должна быть очень осторожной и вдумчивой в отношении того, как сделать это устойчивым решением», — заявил профессор машиностроения MIT Крипа Варанаси.

В начале марта специалисты консалтинговой компании Wood Mackenzie заявили, что рынок ветрогенерации в Китае может стать крупнейшим в мире к 2030 году. Это объясняется высоким внутренним спросом на морскую ветроэнергетику.