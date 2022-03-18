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В российском регионе подростки отравились дымом в школьном туалете

В Подмосковье 10 подростков попали в больницу, надышавшись дымом в школьном туалете

Фото: Shutterstock

В Московской области 10 подростков попали в больницу с отравлением. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Все произошло в пятницу, 18 марта, в одной из школ в деревне Огуднево городского округа Щелково. По сведениям РЕН ТВ, учащиеся надышались дымом от неизвестного вещества в туалете. В больницу после случившегося попали россияне в возрасте 12-14 лет. Все пострадавшие жаловались на головокружение и тошноту.

Предполагается, что в школьном туалете кто-то поджег таблетку от тараканов или грызунов. Прокуратура Московской области уже начала проверку.

Ранее в Москве два 15-летних подростка отравились, выпив бутылку коньяка, и попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

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Анна Щербакова
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