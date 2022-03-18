Десятки тысяч жителей ДНР остались без света и воды из-за обстрелов

Штаб теробороны ДНР сообщил, что из-за обстрелов света и газа лишись 50 тысяч человек

Более 50 тысяч жителей, во взятых под контроль населенных пунктах силами ДНР, остались без света, газа и воды из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб теробороны ДНР.

Как утверждает командование, украинские военные при отступлении с позиций намеренно уничтожали социальную инфраструктуру. Такие случаи были зафиксированы в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области.

Отмечается, что на занятых территориях отсутствует стационарная и мобильная связь, а также интернет. Власти республики намерены оперативно восстановить подачу коммунальных услуг.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл смысл требования о денацификации Украины. Он заявил, что по итогам конфликта Киев будет обязан отменить все законы, направленные на ущемление прав русскоязычных граждан.