В ГД предложили ввести уголовную ответственность за фейки о работе госорганов

Депутаты «Единой России» предложили наказывать за фейки о работе госорганов за рубежом

В России захотели ввести уголовную ответственность за фейки о работе госорганов страны, работающих за рубежом. С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы от фракции «Единой России», а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Он пояснил, что привлекать к ответственности предлагается за публичное распространение заведомо ложной информации не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом «в

целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». По его словам, поправки могут быть рассмотрены Госдумой на следующей неделе.

Хинштейн также высказал мнение, что необходимо оградить от лжи и провокаций «всех, кто защищают интересы России за ее пределами». Он уточнил, что к этой категории относятся в том числе и посольства, дипучреждения, представительства Россотрудничества и торгпредства.

Ранее о первых уголовных делах за фейки о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине рассказали в Следственном комитете России (СКР).

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно закону, нарушение предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.