Слониха поблагодарила спасателей за вызволение упавшего в колодец слоненка

Спасатели вытащили упавшего в колодец слоненка и получили благодарность от слонихи

Сотрудники благотворительной организации Sheldrick Trust в национальном парке Цаво в Кении вытащили упавшего в колодец слоненка и получили благодарность от его матери. Видео с реакцией слонихи опубликовано в аккаунте организации в Instagram.

На записи видно, как слониха c обеспокоенным видом ходит вокруг колодца, куда упал слоненок. Как правило, в подобных ситуациях слонихи могут самостоятельно вызволить своих детенышей, заручившись помощью других членов стада. Однако в этом случае удача покинула слониху.

Сотрудники Sheldrick Trust, которая занимается спасением слонов, увидели, что произошло, и поняли, что, если они не вмешаются, матери придется оставить детеныша. Они подъехали на автомобиле и вытянули слоненка из колодца. Эта часть спасения не попала на видео. На записи видно, как спасатели подталкивают спасенного слоненка к матери. Как только мать видит слоненка, она подбегает к нему. Она радостно хлопает ушами и издает несколько трубных звуков, которые спасатели восприняли как благодарность за спасение ее детеныша. Воссоединившись, животные уходят.

«Похоже, животные понимают, что сотрудники нашей организации помогают им. Приветственное поднятие хобота или повторение трубных звуков — это выражения благодарности и признания, которые никогда не перестают поражать нас», — сказал исполнительный директор траста Роб Брэндфорд.

Ранее сообщалось, что в тайской провинции Буэнг Кан слоненок не смог прижиться в стаде сородичей и вернулся к заботившемуся о нем человеку. Когда слоненок увидел своего «воспитателя», он опустился на землю и заснул у него на коленях.