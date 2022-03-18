Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Слониха поблагодарила спасателей за вызволение упавшего в колодец слоненка

Спасатели вытащили упавшего в колодец слоненка и получили благодарность от слонихи

Сотрудники благотворительной организации Sheldrick Trust в национальном парке Цаво в Кении вытащили упавшего в колодец слоненка и получили благодарность от его матери. Видео с реакцией слонихи опубликовано в аккаунте организации в Instagram.

На записи видно, как слониха c обеспокоенным видом ходит вокруг колодца, куда упал слоненок. Как правило, в подобных ситуациях слонихи могут самостоятельно вызволить своих детенышей, заручившись помощью других членов стада. Однако в этом случае удача покинула слониху.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря

Сотрудники Sheldrick Trust, которая занимается спасением слонов, увидели, что произошло, и поняли, что, если они не вмешаются, матери придется оставить детеныша. Они подъехали на автомобиле и вытянули слоненка из колодца. Эта часть спасения не попала на видео. На записи видно, как спасатели подталкивают спасенного слоненка к матери. Как только мать видит слоненка, она подбегает к нему. Она радостно хлопает ушами и издает несколько трубных звуков, которые спасатели восприняли как благодарность за спасение ее детеныша. Воссоединившись, животные уходят.

«Похоже, животные понимают, что сотрудники нашей организации помогают им. Приветственное поднятие хобота или повторение трубных звуков — это выражения благодарности и признания, которые никогда не перестают поражать нас», — сказал исполнительный директор траста Роб Брэндфорд.

Ранее сообщалось, что в тайской провинции Буэнг Кан слоненок не смог прижиться в стаде сородичей и вернулся к заботившемуся о нем человеку. Когда слоненок увидел своего «воспитателя», он опустился на землю и заснул у него на коленях.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах
В России подорожали геймпады для PlayStation 5
Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»
В Китае посмеялись над «международным сообществом»
В российском городе упал Ленин
Потерявший конечности в аварии мужчина стал востребованным автомехаником
Подсчитана торговая связь России с не поддержавшими санкции странами
Искусственный интеллект придумал десятки тысяч видов химического оружия
В Минобороны заявили о заминировавшем больницу в Днепропетровске СБУ
В России почувствовали острую необходимость в новом городе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.