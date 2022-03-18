Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российских чиновников разрешили наказывать за плохую уборку снега

Верховный суд России разрешил штрафовать чиновников за заваленные снегом дороги в городах

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России разрешили наказывать чиновников за плохую уборку снега на улицах. Соответствующее постановление вынес Верховный суд (ВС) при рассмотрении дела против администрации одного из городов, сообщает РАПСИ.

В агентстве не уточнили, о каком городе идет речь, но отметили, что за бездействие в отношении заваленных снегом дорог местные власти попали под административную статью о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Нарушившим правила чиновникам полагается штраф.

«Обязанности, возложенные на администрацию как лицо, ответственное за содержание автомобильных дорог местного значения, положениями приведенных выше норм, не выполнены», — заявили в ВС. Сотрудники суда добавили, что представитель города даже не заключил муниципальный контракт на уборку снега.

В ВС напомнили, что по нормам ГОСТа на асфальте не должно быть плотного снежного покрова. На дорогах он формируется под тяжестью машин, а на тротуарах — за счет людей и снегоуборочной техники. Подобные скопления осадков необходимо удалять с помощью специального оборудования, а снежные валы не должны находиться ближе чем за десять метров от переходов.

В феврале коммунальщиков Саратовской области обвинили в мошенничестве с выделенными на уборку снега деньгами. По данным областного МВД, ряд контрактов на чистку дорог от осадков не был исполнен. Предполагается, что должностные лица некоторых муниципальных учреждений просто похитили полученные средства.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назван срок возможной блокировки YouTube в России
США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России
Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом
В Федерации рестораторов отреагировали на уход «Макдоналдса» из России
Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде
Названо число прибывших в Белоруссию украинцев
США предрекли упадок из-за антироссийской политики
Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей
В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США
Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.