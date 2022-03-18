Российских чиновников разрешили наказывать за плохую уборку снега

Верховный суд России разрешил штрафовать чиновников за заваленные снегом дороги в городах

В России разрешили наказывать чиновников за плохую уборку снега на улицах. Соответствующее постановление вынес Верховный суд (ВС) при рассмотрении дела против администрации одного из городов, сообщает РАПСИ.

В агентстве не уточнили, о каком городе идет речь, но отметили, что за бездействие в отношении заваленных снегом дорог местные власти попали под административную статью о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Нарушившим правила чиновникам полагается штраф.

«Обязанности, возложенные на администрацию как лицо, ответственное за содержание автомобильных дорог местного значения, положениями приведенных выше норм, не выполнены», — заявили в ВС. Сотрудники суда добавили, что представитель города даже не заключил муниципальный контракт на уборку снега.

В ВС напомнили, что по нормам ГОСТа на асфальте не должно быть плотного снежного покрова. На дорогах он формируется под тяжестью машин, а на тротуарах — за счет людей и снегоуборочной техники. Подобные скопления осадков необходимо удалять с помощью специального оборудования, а снежные валы не должны находиться ближе чем за десять метров от переходов.

В феврале коммунальщиков Саратовской области обвинили в мошенничестве с выделенными на уборку снега деньгами. По данным областного МВД, ряд контрактов на чистку дорог от осадков не был исполнен. Предполагается, что должностные лица некоторых муниципальных учреждений просто похитили полученные средства.