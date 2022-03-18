Россиянка побывала в Финляндии и назвала самые удивляющие факты о жителях страны

Побывавшая в Финляндии россиянка рассказала о соревнованиях по перетаскиванию жен по грязи

Российская туристка, побывавшая в Финляндии, отметила самые удивляющие факты о стране и ее жителях. Своими наблюдениями путешественница поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, в Финляндии проходит множество необычных соревнований, которые пользуются большой популярностью, например, перетаскивания жен по грязи или международные состязания по игре на воздушной гитаре. В этом конкурсе участники играют на «музыкальном инструменте» любимые композиции, а оценки им ставятся по шестибалльной системе за артистичность и мастерство.

Также среди удивляющих особенностей финнов туристка назвала любовь к посещению саун. По ее словам, парильни устанавливаются даже во многих квартирах, вход в нее — из ванной комнаты. «Еще есть сауны общие для жителей дома, просто каждый записывается на время: это входит в квартплату», — добавила россиянка, отметив, что по статистике на трех жителей североевропейского государства приходится одна национальная баня.

Помимо прочего путешественница поразилась качеству и чистоте питьевой воды из-под крана, возможностью встретить оленя в жилых районах Хельсинки, а также похвалила финнов за патриотизм.

«Они действительно любят и предпочитают все финское. Они доверяют финским производителям больше, чем остальным, не потому, что это модно, а потому что они искренне так считают!» — заявила россиянка.

Ранее в марте российская туристка, побывавшая на отдыхе в Милане, обратила внимание на три принципиальных отличия итальянок от русских женщин. Например, девушка отметила, что большинство итальянок предпочитает водить мотоциклы, а не машины.