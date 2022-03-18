Тренер оценил вероятность отстранения Федерации лыжных гонок России

Тренер Бородавко заявил, что считает возможным отстранение Федерации лыжных гонок России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил вероятность отстранения Федерации лыжных гонок России. Его цитирует ТАСС.

Он заявил, что считает возможным такое решение Международной федерации лыжных гонок (FIS). «Есть уже первые процедуры отстранения, причем они ведутся загодя вперед. Вероятно, что это может коснуться всего российского спорта», — объяснил тренер.

17 марта стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Национальные федерации были проинформированы о решении и в течение семи дней могут отреагировать на него. В СБР оценили решение как политически ангажированное и неправомерное и назвали его дискриминацией по национальному признаку.

Ранее 1 марта российских лыжников отстранили от всех турниров под эгидой FIS. За несколько часов до этого отечественные спортсмены объявили о том, что завершили сезон.