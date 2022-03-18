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В ДНР заявили о ликвидации пяти иностранных наемников

НМ ДНР сообщила об уничтожении пяти иностранных наемников за прошедшие сутки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За прошедшие сутки в Донецкой народной республике (ДНР) были ликвидированы пять иностранных наемников. Об этом Народная милиция (НМ) ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

Ведомство отчиталось, что за последние сутки силами НМ ДНР были уничтожены 50 бойцов противника, в том числе пятеро иностранных граждан.

Там также добавили, что военными республики были ликвидированы 25 огневых точек, захвачен танк, БТР и три БМП.

Ранее в НМ ДНР сообщили, что при освобождении города Марьинка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. В ведомстве отметили, что на месте также были убиты, предположительно, три инструктора из США.

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Алевтина Запольская
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