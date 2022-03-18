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Антивирус Windows атаковал обновление Microsoft Office

Встроенная в Windows защита посчитала обновления для Office опасным вирусом

Фото: Shutterstock

Пользователи Windows пожаловались на работу защитного ПО, которое атаковало обновления для офисных программ Microsoft. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев лицензионных копий Windows в сети. По словам многих пользователей, встроенная в ОС программа «Защитник Windows» посчитала обновления для программ пакета Office опасными и заблокировала их установку. В материале говорится, что инцидент показался владельцам ПК ироничным, так как и Windows, и программы Office поддерживаются Microsoft.

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Отмечается, что при попытке установить апдейты для программ офисного пакета антивирусное ПО препятствовало процессу, предупреждая пользователей об атаке вируса-вымогателя. Таким образом, клиенты Microsoft не смогли воспользоваться новыми версиями приложений.

В Microsoft отреагировали на инцидент: «Начиная с утра 16 марта клиенты могли столкнуться с серией ложноположительных обнаружений, связанных с программами-вымогателями в файловой системе». Ошибка была вызвана проблемой с кодом операционной системы. В компании рассказали, что инженеры уже решили проблему: «Мы повторно обработали список предупреждений, чтобы полностью устранить последствия».

В середине марта специалисты компании Riverbed заявили, что Windows 11 оказалась неподходящей для использования на корпоративных компьютерах. Из отчета следует, что порядка 34 процентов используемых в корпоративном секторе компьютеров не могут получить новую версию ОС от Microsoft.

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Андрей Ставицкий
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