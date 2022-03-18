Антивирус Windows атаковал обновление Microsoft Office

Встроенная в Windows защита посчитала обновления для Office опасным вирусом

Пользователи Windows пожаловались на работу защитного ПО, которое атаковало обновления для офисных программ Microsoft. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев лицензионных копий Windows в сети. По словам многих пользователей, встроенная в ОС программа «Защитник Windows» посчитала обновления для программ пакета Office опасными и заблокировала их установку. В материале говорится, что инцидент показался владельцам ПК ироничным, так как и Windows, и программы Office поддерживаются Microsoft.

Отмечается, что при попытке установить апдейты для программ офисного пакета антивирусное ПО препятствовало процессу, предупреждая пользователей об атаке вируса-вымогателя. Таким образом, клиенты Microsoft не смогли воспользоваться новыми версиями приложений.

В Microsoft отреагировали на инцидент: «Начиная с утра 16 марта клиенты могли столкнуться с серией ложноположительных обнаружений, связанных с программами-вымогателями в файловой системе». Ошибка была вызвана проблемой с кодом операционной системы. В компании рассказали, что инженеры уже решили проблему: «Мы повторно обработали список предупреждений, чтобы полностью устранить последствия».

В середине марта специалисты компании Riverbed заявили, что Windows 11 оказалась неподходящей для использования на корпоративных компьютерах. Из отчета следует, что порядка 34 процентов используемых в корпоративном секторе компьютеров не могут получить новую версию ОС от Microsoft.