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Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11

Эксперты Riverbed рассказали, что треть корпоративных ПК не подходят для Windows 11

Фото: Clint Patterson / Unsplash

ОС нового поколения от Microsoft оказалась неподходящей для использования на корпоративных компьютерах. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты ссылаются на отчет американской IT-компании Riverbed. В материале говорится, что порядка 34 процентов используемых в корпоративном секторе компьютеров не могут получить ОС Windows 11. Эксперты рассказали, что устройства в компаниях и на предприятиях не отвечают минимальным системным требованиям, которые установила Microsoft.

«Хотя преимущества Windows 11 очевидны, некоторые требования к девайсам делают переход сложным. Более трети компьютеров, используемых в настоящее время, фактически отрезаны от обновления», — говорится в документе. По оценке специалистов Riverbed, количество подобных ПК может исчисляться миллионами единиц.

В отчете уточняется, что 12 процентов корпоративных компьютеров необходимо заменить на новые, на 22 процентах — обновить некоторые компоненты. Чтобы соответствовать требованиям Windows 11, девайс должен иметь не менее четырех гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти, видеокарту с поддержкой DirectX 12, поддерживать работу доверенного модуля TPM 2.0 и функции безопасной загрузки UEFI.

В конце февраля Microsoft обновила системные требования для Windows 11. Инженеры компании стали рекомендовать пользователям выбирать компьютеры, имеющие процессоры не слабее Intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000 или Qualcomm Snapdragon 8c.

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Андрей Ставицкий
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