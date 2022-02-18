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Системные требования Windows 11 обновили

Microsoft стала рекомендовать SSD для Android-приложений в Windows

Фото: Unsplash

Microsoft обновила системные требования для Windows 11 после запуска поддержки Android-приложений. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на новые рекомендации от Microsoft. На фоне выхода глобального обновления для ОС инженеры компании стали рекомендовать пользователям выбирать компьютеры, имеющие процессоры не слабее Intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000 или Qualcomm Snapdragon 8c. Также специалисты начали советовать пользоваться твердотельными накопителями, что может быть связано с повышенными запросами от Android-приложений.

Авторы отметили, что Microsoft не уточняет, какой тип хранилища предпочтителен для новой версии Windows, лишь указывая, что SSD должен иметь не менее 64 гигабайт памяти. «Похоже, в компании считают, что запуск подсистемы Windows на Android (WSA) может быть слишком сложным для вращения жестких дисков», — заключили журналисты.

Также специалисты обратили внимание, что Microsoft перестала рекомендовать к использованию процессоры семейства AMD Ryzen 2000, хотя ранее они официально поддерживались операционной системой нового поколения.

Выход первого масштабного обновления для Windows 11 состоялся в середине февраля. Одним из важных нововведений апдейта оказалось добавление поддержки Android-приложений.

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Андрей Ставицкий
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