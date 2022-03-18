Европейцы расхотели вкладываться на бирже

Европейские взаимные фонды столкнулись с массовым оттоком средств инвесторов

Жители европейских стран в 2022 году массово расхотели вкладывать средства через биржевые фонды, свидетельствует исследование Refinitiv, выдержки из которого приводит CNBC.

Европейские взаимные фонды — западные аналоги российских паевых инвестиционных фондов — столкнулись в 2022 году с массовым оттоком средств инвесторов. Только в феврале он составил 67,6 миллиарда евро, подсчитали авторы исследования. Из-за этого чистый приток средств инвесторов с начала года стал отрицательным и равняется 57,2 миллиарда евро.

Взаимные фонды формируются управляющими компаниями. Доли в них не торгуются на биржах, приобрести и продать их можно либо у управляющей компании, либо на вторичном рынке. Из-за этого такой вид инвестиций считается низколиквидным. В отличие от него, сделки с акциями торгуемых на бирже фондов (ETF) можно свободно совершать на фондовом рынке. С начала года зафиксирован приток средств инвесторов в европейские ETF в размере 9,2 миллиарда евро.

С наибольшим оттоком столкнулись взаимные фонды, ориентирующиеся на инструменты денежного рынка — облигации сроком погашения до года. На них пришлось 49,4 миллиарда евро от общего объема оттока средств. Фонды, ориентирующиеся на долгосрочные вложения, сумели сохранить основную часть инвесторов.

Опрошенные изданием аналитики называют сложившуюся ситуацию нетипичной, поскольку инструменты денежного рынка обычно воспринимаются инвесторами в качестве надежного способа вложений.