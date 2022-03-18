США перекроют России «лазейки» для обхода санкций

Госдеп США заявил о планах противодействия «лазейкам» России для обхода санкций Запада

США будут работать над тем, чтобы перекрыть России «лазейки» для обхода санкций Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Представитель государственного департамента сообщил о планах противодействия антисанкционным мерам Москвы. «Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки. Я хочу дать понять, что будут последствия, если [другие] страны будут стремиться помочь России уклониться от наших санкций или обойти их или же стать "гаванью" для российских денежных средств», — заявил он.

Ранее представитель Госдепа сообщил о том, что американская администрация работает над расширением коалиции стран, готовых принять меры против России. Он добавил, что Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.