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США перекроют России «лазейки» для обхода санкций

Госдеп США заявил о планах противодействия «лазейкам» России для обхода санкций Запада

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

США будут работать над тем, чтобы перекрыть России «лазейки» для обхода санкций Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Представитель государственного департамента сообщил о планах противодействия антисанкционным мерам Москвы. «Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки. Я хочу дать понять, что будут последствия, если [другие] страны будут стремиться помочь России уклониться от наших санкций или обойти их или же стать "гаванью" для российских денежных средств», — заявил он.

Ранее представитель Госдепа сообщил о том, что американская администрация работает над расширением коалиции стран, готовых принять меры против России. Он добавил, что Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на российскую экономику из-за военной операции на Украине.

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Дмитрий Сотак
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