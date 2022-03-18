Жилье оказалось прибыльнее официальной работы

Прибыль от подорожавшего жилья в США оказалась выше, чем средний заработок

В 2021 году владельцы жилья заработали на повышении его стоимости больше, чем на своей официальной работе. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Индекс, оценивающий стоимость типичного дома в США, в 2021 году вырос на 19,6 процента — до 321,6 тысячи долларов. Эта сумма на 52,6 тысячи долларов больше, чем в 2020 году. Прибыль от подорожавшей недвижимости оказалась выше, чем средний заработок американского работника, который составляет около 50 тысяч долларов до вычета налогов. Рост стоимости типичного жилья впервые превысил средний доход с поправкой на инфляцию.

Недвижимость в 2021 году подорожала из-за низких процентных ставок по ипотеке. Стоимость жилья выросла в прошлом году, так как низкие процентные ставки по ипотечным кредитам подстегнули покупательский спрос, а количество домов на рынке оставалось необычно низким. Удаленная работа позволила некоторым домохозяйствам перейти с рынков дорогого жилья на менее дорогие, где они смогли превзойти ставки местных покупателей. Покупки инвесторами домов на одну семью также увеличились.

Самая большая разница между зарплатой и изменением стоимости жилья оказалась в Калифорнии, где цены на недвижимость являются одними из наиболее высоких в стране. В Сан-Диего, например, типичный дом подорожал примерно на 160 тысяч долларов, в то время как зарплата среднестатистического рабочего составила около 55 тысяч долларов.

Ранее в феврале сообщалось, что в 2021 году сверхбогатые люди рекордно потратились на элитную недвижимость в США. Сумма составила более 40 миллиардов долларов. Количество сделок купли-продажи недвижимости от десяти миллионов долларов и дороже превысило 2300 — этот показатель на 112 процентов больше, чем в 2020 году.