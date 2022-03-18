Россиянам раскрыли правила въезда в Белоруссию

АТОР: россиянам для въезда в Белоруссию потребуется ПЦР-тест или сертификат вакцинации

Российским туристам раскрыли правила въезда в Белоруссию после снятия ковидных ограничений на поездки между странами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, с 18 марта снимаются ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии — как отмечают в АТОР, теперь россияне и белорусы могут посещать соседние страны и с туристическими целями, например, снова разрешены автобусные туры.

При этом путешественникам напомнили, что для въезда в Белоруссию россиянам по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов или сертификат вакцинации (все российские препараты признаются). При возвращении на родину туристам в течение 48 часов нужно сдать анализ на коронавирус.

Также уточнялось, что Россия сняла все ограничения на авиасообщение с Белоруссией еще 21 сентября 2021 года. «В обстановке текущего кризиса международных перевозок в России аэропорт Минска остается важным транзитным узлом для зарубежных поездок из России», — добавили специалисты АТОР. Для транзита через союзное государство россиянам не потребуются ПЦР-тесты и прочие документы.

Ранее в марте россиянам раскрыли стоимость путешествия в еще одну страну бывшего СССР. Так, пятидневный тур в Армению обойдется от 49 тысяч рублей, приобрести билеты по маршруту из Москвы в Ереван можно как минимум в 15 тысяч рублей.