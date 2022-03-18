Кандидат в Конгресс США Кент обвинил Вашингтон в подстрекательстве Зеленского к бойне

Кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент обвинил США в подстрекательстве к продолжению бойни на Украине. В эфире телеканала Fox News он раскритиковал политиков, форсирующих украинскую повестку. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься», — заявил он.

По мнению Кента, содействие Украине и выполнение выдвигаемых Владимиром Зеленским требований может навредить самим американцам. Он подчеркнул, что не поддерживает российскую сторону, но считает недопустимым обсуждение действий, которые могут привести к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Политик считает, что СЩА толкают Зеленского к продолжению военных действий вместо того, чтобы подталкивать стороны к дипломатическому решению.

Кроме того, считает Кент, вашингтонская администрация использует украинский кризис как «удобный предлог для отвлечения внимания американцев от внутренних проблем».

Ранее американское издание The Drive уличило украинскую прессу во лжи о якобы подбитом в Черном море береговой артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) патрульном корабле проекта 22160 типа «Василий Быков». Журналисты усомнились в том, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Черном море.

