В США уличили Украину во лжи о подбитом российском корабле

The Drive: ВСУ не подбили российский корабль «Василий Быков»

Американское издание The Drive уличило украинскую прессу во лжи о якобы подбитом в Черном море береговой артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) патрульном корабле проекта 22160 типа «Василий Быков».

«С самого начала возникли вопросы, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Черном море», — говорится в публикации.

Согласно The Drive, нетронутый «Василий Быков» замечен входящим в порт Севастополя, а «потопление или даже серьезное повреждение этого корабля имело бы очевидную дополнительную пропагандистскую ценность».

Издание напоминает, что «Василий Быков» упоминался в контексте якобы героически сражавшихся украинских военнослужащих, защищавших остров Змеиный, о которых впоследствии стало известно, что они сдались российской стороне.

Информацию о том, что российский корабль якобы подбит ВСУ, распространила газета «Думська», сославшаяся на официальное подтверждение «успешной» операции от Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В августе 2020 года издание Defence24 написало, что патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота загадочно попутешествовал, вероятно, с целью испытаний контейнерных систем вооружений под ракеты «Калибр».