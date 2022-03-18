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В США уличили Украину во лжи о подбитом российском корабле

The Drive: ВСУ не подбили российский корабль «Василий Быков»
Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американское издание The Drive уличило украинскую прессу во лжи о якобы подбитом в Черном море береговой артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) патрульном корабле проекта 22160 типа «Василий Быков».

«С самого начала возникли вопросы, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Черном море», — говорится в публикации.

Согласно The Drive, нетронутый «Василий Быков» замечен входящим в порт Севастополя, а «потопление или даже серьезное повреждение этого корабля имело бы очевидную дополнительную пропагандистскую ценность».

Издание напоминает, что «Василий Быков» упоминался в контексте якобы героически сражавшихся украинских военнослужащих, защищавших остров Змеиный, о которых впоследствии стало известно, что они сдались российской стороне.

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Информацию о том, что российский корабль якобы подбит ВСУ, распространила газета «Думська», сославшаяся на официальное подтверждение «успешной» операции от Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В августе 2020 года издание Defence24 написало, что патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота загадочно попутешествовал, вероятно, с целью испытаний контейнерных систем вооружений под ракеты «Калибр».

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Иван Потапов
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