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Россия заявила Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить бандитов

В Минобороны России сообщили Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить бандитов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Москва заявляла Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить всех бандитов из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев пишет ТАСС.

«Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра», — сказал представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечив гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. «В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева», — заявил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров. Верещук рассказала, что коридоры будут действовать из Мариуполя в Запорожье, а также из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье и Великая Писаревка в Полтаву. Планируется доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм Харьковской области.

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Марина Совина
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