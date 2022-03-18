Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон вновь позвонит Путину

Президент Франции Макрон созвонится с российским коллегой Путиным в ближайшее время

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире канала BFM.

«У президента республики будет в ближайшее время возможность вновь позвонить президенту России. Я не знаю, будет ли это сегодня или в ближайшие дни», — заявил представитель.

Он рассказал, что обсуждение украинского кризиса снова станет основной темой беседы. «Ситуация [на Украине] в настоящий момент напряженная, и наша цель — не идти в логике эскалации конфликта. Наша цель состоит в том, чтобы конфликт прекратился, чтобы огонь был прекращен. Это то, чего мы требуем от России. Мы не хотим, чтобы конфликт распространился на другие страны», — сказал Атталь.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

17 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном продолжение мирных переговоров с Россией. Лидеры также обсудили планы поставок гуманитарной и военной помощи для Киева.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с Путиным, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Одежда в стиле клоуна стала новым трендом
В Волновахе переименовали улицу в честь погибшего командира батальона «Спарта»
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.