Макрон вновь позвонит Путину

Президент Франции Макрон созвонится с российским коллегой Путиным в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире канала BFM.

«У президента республики будет в ближайшее время возможность вновь позвонить президенту России. Я не знаю, будет ли это сегодня или в ближайшие дни», — заявил представитель.

Он рассказал, что обсуждение украинского кризиса снова станет основной темой беседы. «Ситуация [на Украине] в настоящий момент напряженная, и наша цель — не идти в логике эскалации конфликта. Наша цель состоит в том, чтобы конфликт прекратился, чтобы огонь был прекращен. Это то, чего мы требуем от России. Мы не хотим, чтобы конфликт распространился на другие страны», — сказал Атталь.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном продолжение мирных переговоров с Россией. Лидеры также обсудили планы поставок гуманитарной и военной помощи для Киева.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля. Макрон впоследствии неоднократно проводил телефонные переговоры с Путиным, американским лидером Джо Байденом и Зеленским, заявляя, что обеспокоен ситуацией и намерен ее урегулировать.