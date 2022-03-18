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Бывшего депутата Госдумы приговорили к 11 годам за вымогательство долларов

Московский суд дал 11 лет экс-депутату Госдумы Маевскому за вымогательство 37 млн долларов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима Леонида Маевского — бывшего депутата Госдумы и бывшего акционера холдинга «Юнитайл», производящего керамическую плитку, признав его виновным в вымогательстве 37,5 миллиона долларов у совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По девять лет заключения получили предполагаемые сообщники экс-парламентария юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга Максим Букин.

Суд установил, что осенью 2018 года Маевский вымогал у топ-менеджеров «Альфа-групп» деньги, шантажируя их неким компроматом. Они обратились в ФСБ, после чего экс-депутата задержали, а затем в СИЗО отправили других фигурантов дела.

Финансовый спор Маевский и акционеры «Альфа-групп» пытались урегулировать в Лондонском международном третейском суде. Претензии были связаны с тем, что компания А1, аффилированная с «Альфа-групп», якобы заплатила не всю сумму экс-депутату после приобретения «Юнитайла» в 2014 году.

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Любовь Ширижик
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