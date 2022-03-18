SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии, семейному врачу предлагают ₽250 тысяч

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии марта в городах страны с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона человек. Данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob приводит ТАСС.

Согласно исследованию, больше всего в марте предлагают семейному врачу в Томске и директору по финансам в Пензе: 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

«Ведущему программисту "1С" во Владивостоке в компании по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, а геологу в Хабаровске и начальнику отдела геодезии в Тюмени — 180 тысяч рублей», — говорится в результатах.

В Тюмени, Владивостоке, Томске и Оренбурге самую высокую зарплату предлагают врачам (от 80 до 250 тысяч рублей). В Саратове и Липецке в топ вошли вакансии в сфере управления персоналом с заработком 80 тысяч рублей. В Хабаровске готовы платить 150 тысяч рублей руководителю юридического отдела, в Ульяновске самой высокой оказалась зарплата преподавателя по программированию (80 тысяч рублей), в Иркутске — водителя бензовоза (150 тысяч рублей), в Ярославле — управляющего мебельным магазином (75 тысяч рублей).

Ранее «Работа.ру» составила рейтинг самых высокооплачиваемых мартовских вакансий в Москве, согласно которому Senior Java-разработчику предлагают до 450 тысяч рублей. Сотрудник займется написанием кода, разработкой архитектуры, подготовкой unit-тестов. Доход до 300 тысяч рублей доступен генеральному директору в компании, занимающейся отделочными работами.