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В Кремле заявили о великолепной работе Минпромторга

Песков заявил, что ажиотаж по поводу продуктов в магазинах носит эмоциональный характер

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Ажиотаж по поводу продуктов в магазинах носит эмоциональный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, сейчас Минпромторг работает великолепно.

Также Песков считает, что необходимости срочно закупать в магазинах гречку и сахар сейчас нет. «Понятно, что кто-то не может совладать с эмоциями. Но если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар», — сказал он.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 марта заявила, что начала проверять цепочку поставок сахара в магазины. Проверка касается производителей, торговых сетей и посредников. В ФАС пообещали штрафовать за факты «необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита».

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Платон Щукин
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