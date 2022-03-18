Застрявшие в Египте россияне описали бесплатный отель фразой «как в муравейнике»

Россияне пожаловались на туроператора, разместившего их в Египте в грязном отеле без воды

Семейная пара россиян, застрявшая в Египте из-за массовой отмены рейсов, пожаловалась на условия проживания в бесплатном отеле, описав его фразой «очень грязно». Об этом пишет TourDom.ru.

Как рассказали путешественники, они не могут улететь из Египта уже десять дней — дату обратного рейса в Россию переносили несколько раз. После окончания путевки в пятизвездочном отеле туроператор бесплатно разместил туристов в другой гостинице той же категории, однако, по словам пары, условия проживания не соответствуют заявленному уровню.

«В отеле нет горячей воды, в номерах холодно, включили кондиционер на тепло, оттуда неприятный запах, светильники сломаны. Народу, как в муравейнике, в ресторане очень грязно. Мы первый раз достали свои пластиковые вилки и ложки. Воробьи прямо в столовой в помещении по столам летают», — описали ситуацию россияне.

По мнению руководителя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, туроператор не обязан сохранять категорию отеля и сервиса на период ожидания, так как лишь по возможности предоставляет имеющиеся варианты размещения. Эксперт турагентской сети «Розовый слон» Мария Чапиковская с ним не согласилась. «В частности, такие моменты, как "грязь, нет воды", нужно фиксировать на фото или видео, передавать туроператору и требовать заменить объект размещения. На разумные требования турист имеет право», — отметила она.

Ранее в марте российская туристка, которая находится на Шри-Ланке больше месяца, рассказала о попытках улететь на родину. По словам девушки, она не успела купить билет домой, так как места на спецрейсах быстро закончились.