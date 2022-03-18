Отдых на Шри-Ланке обернулся для россиянки ночлегом без воды и электричества

Находящаяся больше месяца на Шри-Ланке россиянка рассказала о попытках улететь домой

Российская туристка, которая вынужденно находится на Шри-Ланке уже больше месяца, рассказала, чем обернулся для нее отдых и как она пытается улететь обратно домой. Подробностями ситуации девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отправилась на отдых 22 января, планируя пробыть на острове полтора месяца, однако улететь обратно домой ей не удалось до сих пор — российские авиакомпании отменили вылеты из Шри-Ланки, а места на спецрейсы быстро закончились. Кроме того, в сложившейся ситуации девушке пришлось переселиться из апарт-отеля в небольшой дом, который сдают в аренду местные жители.

«Сейчас все чаще стали отключать воду, как минимум вторую неделю стабильно нет воды во вторник и четверг. Перебои с электричеством тоже случаются, включают в течение светового дня с 9 утра до 15 примерно, думаю, что в целях экономии», — описала новое место ночлега туристка.

Также путешественница пожаловалась на «безумную» инфляцию. Так, по ее словам, хлеб стал стоить примерно 150 рублей, бензин подорожал на 50 рублей за литр. Россиянка призналась, что успела снять наличные деньги, пока работали банковские карты, однако эта сумма — практически все ее сбережения.

«Очень хочется вернуться, но пока мы находимся в полной турбулентности и неизвестности, когда полетят самолеты? Будет ли работа? Эти мысли очень пугают…» — поделилась переживаниями туристка.

Ранее в марте группа российских туристов, застрявшая в Анталье, рассказала о сложностях возвращения домой. По словам путешественников, они не могут вернуться домой уже шестые сутки из-за постоянного переноса вылета.