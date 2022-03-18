Лукашенко высказался о планах по размещению в Белоруссии ядерного оружия

Лукашенко заявил, что не планирует размещать или производить в Белоруссии ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует размещать в республике ядерное оружие. Главу государства цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, в стране не будут ни размещать, ни производить, ни использовать ядерное оружие против кого бы то ни было. «Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах», — сказал он.

Лукашенко также высказался по поводу возможного ухудшения внешнеполитической ситуации. Он надеется, что использование ядерного оружия не потребуется, так как «и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени».

Ранее Лукашенко заявлял о готовности разместить на территории страны «сверхъядерное» оружие в случае необходимости. Оно, считает президент, могло бы помочь защитить территорию республики.

В МИД России считают, что ядерная война будет означать конец цивилизации, поэтому она невозможна по определению. Страны, владеющие ядерным оружием, отмечают в ведомстве, разделяют такую позицию.