В России напомнили о ядерном ударе США по Японии после слов Байдена о Путине

Сенатор Цеков напомнил о ядерном ударе США по Японии после грубых слов Байдена о Путине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что президенту США Джо Байдену не стоило называть российского лидера Владимира Путина «смертоносным диктатором». В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что американцы сбрасывали ядерную бомбу на Японию.

По мнению сенатора, Байден потерял способность реально оценивать ситуацию, а также перестал понимать, что он президент и должен избегать оскорблений.

«Тем более не ему делать такие заявления. Кто убийца настоящий, так это сам Байден. А если говорить об американцах, так они убийцы, начиная с периода Второй мировой войны, когда сбросили ядерную бомбу на Японию. Никакой необходимости не было в этих бомбежках, но они же демонстрировали свою силу, возможности. Что им какие-то 200-300 тысяч человек? Они так и дальше действовали. Вспомните, как они воевали во Вьетнаме, напалмом там все уничтожая подряд — и военных, и невоенных», — выразил мнение Цеков.

В интервью Байдена каналу ABC, которое было опубликовано 17 марта 2021 года, президент США утвердительно ответил на вопрос ведущего: «Путин — убийца?». Спустя год, 17 марта 2022 года, президент США на ежегодном обеде «друзей Ирландии» назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом».

Днем ранее Байден сказал, что считает российского коллегу «военным преступником». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что его заявления уже становятся личными оскорблениями в адрес Путина.

