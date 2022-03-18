Лесные пожары вызвали разрушение озонового слоя

Ученые Канады предсказали разрушение озонового слоя из-за глобального потепления и пожаров

Ученые Университета Уотерлу в Канаде показали, что дым от лесных пожаров разрушает озоновый слой. Согласно выводам, опубликованным в журнале Science, если из-за глобального потепления крупные пожары станут еще более частыми, что предсказывается климатологами, поверхность Земли будет подвергаться возросшему воздействию со стороны вредного ультрафиолетового излучения.

Специалисты проанализировали данные спутника Atmospheric Chemistry Experiment (ACE) Канадского космического агентства для измерения воздействия частиц дыма в стратосфере. Оказалось, что дым от лесных пожаров в Австралии, произошедших в 2019 и 2020 годах, на несколько месяцев разрушил значительное количество атмосферного озона в Южном полушарии.

Во время австралийских пожаров происходил выброс большого количества таких молекул, как формальдегид, нитрат хлора, монооксид хлора и хлорноватистая кислота в стратосферу, нарушая химические реакции с участием хлора, водорода и азота, регулирующие озоновый слой.

Истончение озонового слоя в данном случае представляет собой такое же временное явление, как и появление озоновых дыр над полярными регионами, поэтому при прекращении пожаров уровни озона возвращаются к прежним значениям. Однако увеличение частоты лесных пожаров способствует усилению процессов разрушения озона.