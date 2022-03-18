В Сбере рассказали о возможности переводов средств в страны ближнего зарубежья

В Сбере сообщили, что переводы в страны ближнего зарубежья доступны в штатном режиме

Несмотря на введенные из-за санкций ограничения для некоторых сервисов, сервис денежных переводов Сбера функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Представители Сбера отметили, что пользователям мобильного приложения СберБанк Онлайн по-прежнему доступны моментальные переводы с минимальной комиссией.

Отмечается, что перевод средств за рубеж можно осуществить по номеру телефона не только на карты или счета дочерних банков, расположенных на территории Казахстана и Белоруссии, но и в иностранные банки Армении, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Сервис предусматривает возможность перевода до 600 тысяч рублей в месяц с комиссией в один процент от суммы перевода.

Ранее стало известно, что на фоне введения санкций в Сбере прекратили проводить переводы физических лиц в пяти валютах.