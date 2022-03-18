Жительница Мелитополя рассказала об огромных очередях за гумпомощью из России

Жительница Мелитополя рассказала об огромных очередях за гуманитарной помощью из России

Огромные очереди стоят в Мелитополе Запорожской области за гуманитарной помощью из России. Об этом рассказала местная жительница, передает РИА Новости.

По словам украинки, магазины города были разграблены и разбиты мародерами, поэтому жители стоят в очередях за российским продовольствием.

Женщина подчеркнула, что беспорядки начались на второй день после начала российской спецоперации. «А сейчас жители просто сами вышли и стали патрулировать. Поэтому уже потише стало», — пояснила она.

Украинка добавила, что уже уехала из Мелитополя в Москву и пожалела, что не сделала этого раньше. «На удивление, мы так быстро добрались. На постах даже не говорят выйти из машины, доброжелательно машут тебе рукой, все приветствуют... », — рассказала она.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мэры украинских городов перепродают медикаменты, поступающие в страну в виде гуманитарной помощи. «Медикаменты, одежду и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного комитета Красного Креста, мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям», — уточнил постпред.