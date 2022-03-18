Российская школьница попыталась продать племянницу

В Красноярском крае школьница разместила в сети объявление о продаже двухлетней племянницы

В Курагинском районе Красноярского края школьница попыталась продать двухлетнюю племянницу, объявление россиянка разместила в Viber-чате, в котором состоит более двух тысяч человек. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.

13-летняя россиянка в сети указала реальные имя и фамилию ребенка. В своем объявлении школьница не упоминала о стоимости.

Один из участников чата заметил сообщение о продаже ребенка и сообщил в полицию. Позже оперативники установили, что 13-летняя «предпринимательница» живет с матерью и старшей сестрой. У последней есть трое своих детей. Одного из них девочка и захотела продать.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали, что 13-летней россиянке часто приходилось ухаживать за племянницей. В настоящее время региональные органы профилактики решают, как будут в дальнейшем работать с этой семьей.

Ранее в Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. 26-летняя россиянка разместила в интернете объявление о продаже ребенка, затем нашла покупателей в столице. В Москву женщина прилетела из другого города. Встретившись с предполагаемыми родителями в одном из столичных отелей, женщина передала им ребенка, взяла деньги и написала расписку.