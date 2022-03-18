Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская школьница попыталась продать племянницу

В Красноярском крае школьница разместила в сети объявление о продаже двухлетней племянницы

Фото: Shutterstock

В Курагинском районе Красноярского края школьница попыталась продать двухлетнюю племянницу, объявление россиянка разместила в Viber-чате, в котором состоит более двух тысяч человек. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.

13-летняя россиянка в сети указала реальные имя и фамилию ребенка. В своем объявлении школьница не упоминала о стоимости.

Один из участников чата заметил сообщение о продаже ребенка и сообщил в полицию. Позже оперативники установили, что 13-летняя «предпринимательница» живет с матерью и старшей сестрой. У последней есть трое своих детей. Одного из них девочка и захотела продать.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали, что 13-летней россиянке часто приходилось ухаживать за племянницей. В настоящее время региональные органы профилактики решают, как будут в дальнейшем работать с этой семьей.

Ранее в Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. 26-летняя россиянка разместила в интернете объявление о продаже ребенка, затем нашла покупателей в столице. В Москву женщина прилетела из другого города. Встретившись с предполагаемыми родителями в одном из столичных отелей, женщина передала им ребенка, взяла деньги и написала расписку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.