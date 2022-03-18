В Совфеде призвали отучить Молдавию «одновременно просить и требовать»

Сенатор Пушков раскритиковал предложение Молдавии отложить выплату долга за газ

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев «одновременно просить и требовать». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз» до 1 мая. По его словам, страна рискует остаться без поставок российского газа, если «Газпром» не перенесет крайний срок аудита.

Сенатор Пушков выразил мнение о том, что такая позиция не сочетается с озвученным накануне призывом президента Молдавии Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья. «Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — написал член Совфеда.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправки к резолюции о действиях России на Украине, признающие территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики «зоной российской оккупации».

В ответ на это Тирасполь пригрозил пересмотреть условия коммуникации с международными организациями, действующими на территории Приднестровья после вооруженного конфликта в 1992 году.