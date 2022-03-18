Путин обвинил Киев в затягивании переговоров

Президент Путин заявил канцлеру Германии Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев стремится затянуть переговоры, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые привели к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе, подчеркнул Путин.

Глава Государства добавил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

