На Украине допустили изменение Конституции по итогу переговоров с Россией

Спикер Рады Стефанчук допустил изменение Конституции Украины по вопросу НАТО

В Конституцию Украины могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Он напомнил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в главном документе страны, и это — «высокий уровень легитимации этого направления».

«Мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять ее в этой части», — допустил политик принятие поправок по итогу переговоров с Россией.

Стефанчук озвучил важное для Украины направление переговоров. По его словам, результаты договоренностей должны обеспечить «безопасность функционирования государства». «Мы будем ожидать того, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению», — добавил он.

Ранее украинские власти показали готовность согласиться на нейтральный статус страны. Россия ведет специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.