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Инфекционист назвал необходимый для повторной вакцинации уровень антител

Инфекционист Поздняков назвал резкое снижение уровня антител основанием для ревакцинации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резкое снижение уровня антител до показателя меньше 100 Bau/мл за полгода является показанием для повторной прививки от коронавируса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он также назвал условие, позволяющее отложить повторную вакцинацию. «Сохраняющийся высокий (условно более 1000 Bau/мл) уровень антител через полгода после законченного курса вакцинации в текущей спокойной эпидемиологической обстановке может быть основанием для отсрочки ревакцинации», — сказал специалист.

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Поздняков отметил, что определение уровня антител также может быть необходимо для оценки факта перенесенной и ранее не диагностированной коронавирусной инфекции, а также для наблюдения в динамике.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что после омикрон-штамма коронавируса нужно прививаться не ранее, чем через полгода или год. Он уточнил, что это необходимо, если появится новая версия коронавируса. При этом специалист подчеркнул, что особенности каждого организма индивидуальны, и лучше всего ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

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Майя Гавашели
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