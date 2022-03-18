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Михаил Романов принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем»

Михаил Романов принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем»

Фото: пресс-служба Михаила Романова

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к жителям Невского района Санкт-Петербурга в рамках акции «Своих не бросаем», посвященной 8-ой годовщине возвращения Крыма в состав России.

Акция состоялась у площади перед зданием администрации Невского района. Мероприятие включило в себя выступления артистов и школьников с номерами на патриотические темы, флаг-шоу, старт мотопробега до Донбасса с грузом гуманитарной помощи беженцам. В акции также приняли участие глава администрации Невского района Санкт-Петербурга Алексей Гульчук, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители общественных организаций, учащаяся молодежь, сотрудники администрации Невского района Санкт-Петербурга и государственных учреждений.

Приветствуя участников мероприятия, Михаил Романов отметил, что 18 марта — особая дата в новейшей истории нашей страны, которая символизирует восстановление исторической справедливости.

«Восемь лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой выбор. Исконно российская земля вернулась в состав великой страны! Для многих это стало ярким примером твердости убеждений и принципов. Россия для каждого из нас – единое культурное пространство, общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого. Санкт-Петербург давно сотрудничает с Республикой Крым и Севастополем по ряду важных направлений. Уверен, что эти деловые и дружеские связи будут успешными и в дальнейшем получат новый импульс к развитию», — подчеркнул депутат.

Михаил Романов отметил, что восемь лет назад россияне протянули руку помощи крымчанам, и теперь Россия помогает Донбассу встать на путь комплексного созидания.

«Лозунг «Своих не бросаем» сегодня стал символом нового этапа истории Европы, и в этой истории Россия играет ключевую роль, вновь освобождая мир от фашистской угрозы, вновь призывая мир к миру. Наши солдаты устанавливают справедливость на Донбассе и Украине, и эта страница истории нашего Отечества — поистине героическая. Наш Президент Владимир Путин проводит миротворческую политику, восстанавливая подлинный гуманизм и гражданские права жителей Донбасса, попранные нацистами и бандитствующими наемниками. И мы безоговорочно поддерживаем лидера нашей страны. 18 марта навсегда — символ справедливости, дружбы, поддержки, единства и напоминание для всех, что Россия своих не бросает! В этот праздничный день желаю всем мира, счастья, процветания и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо нашего Отечества!» — сказал Михаил Романов.

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Татьяна Романова
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