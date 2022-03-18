На Черноморском побережье сдвинули дату начала пляжного сезона

В АТОР сообщили, что пляжный сезон на Черноморском побережье сдвинулся на конец апреля

Отели курортов Черноморского побережья начали сдвигать дату начала пляжного сезона на конец апреля из-за повышения спроса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Да, с началом спецоперации спрос на лето сначала упал из-за неопределенности, затем начал восстанавливаться. У многих туристов действительно еще есть сомнения насчет планов. Но по ранее забронированному летнему проживанию сомнений нет», — заявил учредитель и генеральный директор сетей гостиниц «Ателика» и «Дивный Мир» Алексей Высоканов.

По его словам, многие отели Крыма и Краснодарского края, которые традиционно открывались в конце мая, сдвинули сроки открытия на более ранние даты. При этом большинство путешественников предпочитают бронировать на март и апрель отели недалеко от дома, до которых можно добраться на машине или потратить на поездку не более четырех часов.

Ранее вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал российским туристам хороший отдых летом при одном условии — если политическая обстановка в мире стабилизируется. Кроме того, эксперт отметил важность корректного регулирования коронавирусных ограничений для туристов.