Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

На Черноморском побережье сдвинули дату начала пляжного сезона

В АТОР сообщили, что пляжный сезон на Черноморском побережье сдвинулся на конец апреля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Отели курортов Черноморского побережья начали сдвигать дату начала пляжного сезона на конец апреля из-за повышения спроса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Да, с началом спецоперации спрос на лето сначала упал из-за неопределенности, затем начал восстанавливаться. У многих туристов действительно еще есть сомнения насчет планов. Но по ранее забронированному летнему проживанию сомнений нет», — заявил учредитель и генеральный директор сетей гостиниц «Ателика» и «Дивный Мир» Алексей Высоканов.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян. Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
24 июня

По его словам, многие отели Крыма и Краснодарского края, которые традиционно открывались в конце мая, сдвинули сроки открытия на более ранние даты. При этом большинство путешественников предпочитают бронировать на март и апрель отели недалеко от дома, до которых можно добраться на машине или потратить на поездку не более четырех часов.

Ранее вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пообещал российским туристам хороший отдых летом при одном условии — если политическая обстановка в мире стабилизируется. Кроме того, эксперт отметил важность корректного регулирования коронавирусных ограничений для туристов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Назван срок возможной блокировки YouTube в России
США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России
Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом
В Федерации рестораторов отреагировали на уход «Макдоналдса» из России
Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде
Названо число прибывших в Белоруссию украинцев
США предрекли упадок из-за антироссийской политики
Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей
В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США
Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.